كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم الحمدين يستخدم رجاله فى الصومال لتسييس الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه لا يزال تنظيم الحمدين يعمل على استقطاب المزيد من الدول، عبر رجاله الذين تأمروا ضد أوطانهم من أجل حفنة من الدولارات، من أجل تنفيذ أجندة حكومة الملالى الإيرانية عبر تسيس الحج، والمطالبة بتدويل إدارته وعدم اقتصارها على المملكة العربية السعودية.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن هذه المرة اختار تنظيم الحمدين جذب الصومال إليه فى مخطط استهداف المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال رجل نظام الحمدين هناك ومنهم فهد ياسين القائم بأعمال مدير وكالة الاستخبارات والأمن القومى الصومالى، حيث يعمل ياسين على توجيه الاتهامات إلى المملكة بتسيس الحج، بينما فى الخفاء يفرض مزيدا من العراقيل أمام الصوماليين الراغبين فى أداء فريضة الحج.