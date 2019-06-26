كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يخاطبون الخطة الأمريكية للفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلقي رؤساء المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين العالميين كلمة أمام مؤتمر يهدف إلى تعزيز خطة اقتصادية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي للفلسطينيين. على الرغم من الشكوك الواسعة حول الاقتراح، الذي رفضه الفلسطينيون، فإن رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيقدمون اقتراحات لإنجاح الخطة.

كما يتحدث اليوم الأربعاء في ورشة عمل "من السلام إلى الازدهار" في البحرين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والشخص الفلسطيني الوحيد، هو رجل أعمال من الضفة الغربية ينظر إليه كثير من الزملاء الفلسطينيين بريبة.

سيعود المهندس جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، إلى الظهور. وسيختم المؤتمر الذي يستمر ليومين بكلمة وزير الخزانة ستيفن منوشين.

