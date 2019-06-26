كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة فرنسية: إيران أقحمت نفسها في توتر غير محسوب مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن إيران أقحمت نفسها في توترات غير محسوبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، محذرة من انعكاس ذلك على المنطقة.

وتحت عنوان "إيران أقحمت نفسها في توترات خطيرة مع الولايات المتحدة"، أكدت الصحيفة أن تلك التوترات أصابت الشعب الإيراني بالقلق والتخبط حول مصير بلادهم، وأن الشعب الإيراني هو المتضرر الوحيد من تلك الحرب، في وقت يتمادى فيه نظام طهران في خرق التزاماته النووية.

ونقلت عن مارك سيمو وهو محلل سياسي متخصص في شؤون الشرق الأوسط، قوله: "إن تصعيد التوترات الإيرانية يضع حسن روحاني في مأزق أمام الشعب الإيراني وانتخاب شخصية إيرانية أخرى، موضحاً أن الشعب الإيراني اختاره بعد وعود بتطبيع العلاقات والخروج من العقوبات".

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وفيما يتعلق باحتمالية توجيه الولايات المتحدة ضربات محددة ضد منشآت إيرانية، رجح المحلل السياسي أن ذلك الأمر وارد، مدللاُ على ذلك بتصريحات الرئيس الأمريكي بإلغاء غارة عسكرية أمريكية في اللحظات الأخيرة لتجنب موت 150 شخصاً.

وأضاف سيمو أن تصريحات ترامب كانت تحذيراً مبطناً لإيران، بأن خطة الهجوم على المواقع النووية ستكون أطول بكثير ومدمرة.

واستبعد المحلل السياسي توجيه الولايات المتحدة ضربات في قلب إيران إنما تدخلات جوية لتدمير المواقع أو حتى بعض العمليات البرية القصيرة للقوات الخاصة لميلشيا الحرس الثوري الإيراني، أو حتى قواعدها في الشرق الأوسط، ولكن الغزو البري أمر غير وارد.