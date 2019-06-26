البعنة: إطلاق نار وسطو مسلح على محل مجوهرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفّذ جناة عملية سطو مسلح خطيرة استهدفت محلا للمجوهرات في الشارع الرئيسي الداخلي لبلدتي البعنة ودير الأسد في منطقة الشاغور فجر اليوم، الأربعاء.

وأظهر توثيق مصور من المكان وصول عدد من المسلحين إلى المكان واقتحامهم له وسرقة مجوهرات ثمينة لم تكشف قيمتها بعد.

وحاول أصحاب المحل التصدي لعملية السطو، إلا أن الجناة أقدموا على إطلاق النار صوب منازلهم، وبلطف لم تقع إصابات بشرية باستثناء الأضرار في الممتلكات وسرقة المجوهرات والذهب.

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وبحسب رواية شاهد عيان في المكان، فإنه تم إبلاغ الشرطة بعملية السطو فور وقوعها، إلا أنها حضرت متأخرة بعدما لاذ الجناة بالفرار من المكان.

وأعرب عدد من الأهالي عن تذمرهم واستيائهم من تواطؤ الشرطة وحملوها المسؤولية عن استشراء العنف والجريمة فهي المسؤولة الوحيدة والحصرية عن القبض على اللصوص والمجرمين والقتلة، وتوفير كافة الأدلة الحقيقية الكافية لإدانتهم وإنزال أشد العقاب بحقهم وردع العنف والجريمة والمجرمين ومنع تكرار عمليات السطو المسلحة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب أصحاب المحل إلا أنه لم يتسن لنا ذلك.