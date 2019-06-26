إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالأمعري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب صباح اليوم الأربعاء، شاب بجروح، بعد تعرضه للدهس من قبل دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بالرصاص المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الأمعري قرب رام الله.
وخلال المواجهات مع جنود الاحتلال، أصيب عدد من الشبان بالرصاص المطاطي، والاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال صوبهم، وجرى معالجة معظمهم ميدانيا، بحسب طواقم الهلال الأحمر.
واعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم، وهم: نائل أبو كويك، ورائد اليازوري، وحسام الواوي، ومحمد صلاح، ومحمود صلاح، وعبد صلاح.
كما فجرت تلك القوات أبواب أحد المحال التجارية ودمرت ماكينات نجارة تعود للمواطن خليل الطوخي.
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