اللد: دعوات للمشاركة بخيمة الاعتصام أمام منازل أبو كشك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت اللجنة الشعبية في اللد، كافة الأطر الشعبية والأحزاب والحركات السياسية في المجتمع العربي، بالمشاركة في فعاليات خيمة الاعتصام أمام منازل عائلة أبو كشك، رفضا لقرار السلطات الإسرائيلية الرامي إلى إخلائها وهدمها.

وعُقد اجتماع في خيمة الاعتصام، مساء أمس الثلاثاء، بحث سُبل تصعيد الاحتجاجات الشعبية وآليات التصدي لقرارات الإخلاء التي أصدرتها ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بحق العائلة، مؤخراً.

وشارك أعضاء بلدية اللد العرب في الاجتماع مؤكدين وقوفهم إلى جانب عائلة أبو كشك ورفضهم مخططات هدم المنازل والاقتلاع والتهجير.

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وعُقد الاجتماع في إعقاب إخطار العائلة بنية السلطات تنفيذ أوامر الإخلاء وهدم منازلها التي تأوي أكثر من 100 شخص يعيشون فيها منذ العام 1968، ودعت العائلة الأهالي في المنطقة لمؤازرتها وإسنادها، والمشاركة في الفعاليات والاحتجاجات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا. وتشهد خيمة الاعتصام مشاركة واسعة من أهالي اللد والرملة ويافا ودهمش.

يذكر أن اللجنة الشعبية في اللد نظمت، أمس، وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة في المدينة، رفضا لقرار السلطات الإسرائيلية إخلاء منازل عائلة أبو كشك وهدمها.