انت الان تتابع زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب حدود بنما-كوستاريكا واحتمال وقوع "أضرار كبيرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات منطقة الحدود بين بنما وكوستاريكا قرابة منتصف ليل الثلاثاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي مشيرا إلى احتمال وقوع إصابات و"أضرار كبيرة". وقال المعهد إن الزلزال ضرب على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد نحو كيلومترين عن بروغريسو، أقرب بلدة في بنما.

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