خارجية روسيا: ندرس تعزيز الإجراءات الأمنية للخبراء الروس بمحطة بوشهر النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ان "موسكو تدرس تعزيز الإجراءات الأمنية للخبراء الروس في محطة بوشهر النووية الإيرانية". وأسفت لتصرفات واشنطن غير المسؤولة بحق طهران وممارستها الضغط من دون حدود على إيران.

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