أعلنت ​وزارة الخارجية العمانية​ عن اعتزامها فتح سفارة للبلاد في ​فلسطين​، مشيرة إلى أن "وفدًا من الخارجية سيتوجه ل​رام الله​ لمباشرة إجراءات الافتتاح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية عمان: نعتزم فتح سفارة لبلادنا في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.