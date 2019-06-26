رئيس الوزراء الياباني: يجب تجنب الاشتباكات المسلحة في الشرق الأوسط

شدد رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، في حديث صحفي، على أنه "يجب تجنب الاشتباكات المسلحة في ​الشرق الأوسط​"، مشيرًا إلى أن "زيارتي ل​طهران​ كانت تهدف لتخفيف التوتر".

ورأى آبي أن "على ​إيران​ أن تلعب دورًا بناء وتمتثل للاتفاق النووي"، معتبرًا أن "الهجوم على سفن شركات الشحن اليابانية قرب ​مضيق هرمز​ تهديد جدي لبلدنا"، مؤكدًا "أننا سنواصل جمع المعلومات من أجل ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز".