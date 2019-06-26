رئيس الوزراء الياباني: يجب تجنب الاشتباكات المسلحة في الشرق الأوسط

شدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في حديث صحفي، على أنه "يجب تجنب الاشتباكات المسلحة في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "زيارتي لطهران كانت تهدف لتخفيف التوتر".
ورأى آبي أن "على إيران أن تلعب دورًا بناء وتمتثل للاتفاق النووي"، معتبرًا أن "الهجوم على سفن شركات الشحن اليابانية قرب مضيق هرمز تهديد جدي لبلدنا"، مؤكدًا "أننا سنواصل جمع المعلومات من أجل ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز".
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