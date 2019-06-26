شرطة بنغلادش قتلت 3 من الروهينغا المشتبه بأنهم من مهربي البشر وأنقذت 15 لاجئا

أعلن مسؤول الشرطة ال​بنغلادش​ية في بلدة تكناف، بروديب كومار داس، أنّ "شرطة بنغلادش قتلت ثلاثة أشخاص يشتبه بمحاولتهم تهريب 15 من لاجئي ​الروهينغا​ المسلمين إلى ​ماليزيا​، في اشتباك‭‭ ‬‬وقع قرب مخيم اللاجئين الرئيسي"، في ثاني حادث من نوعه خلال شهرين.

ولفت إلى أنّ "بمجرّد شعورهم بوجود فريقنا، فتحوا النار على الشرطة الّتي ردت عليهم كذلك"، مبيّنًا أنّه "جرى إنقاذ اللاجئين ونقلهم إلى مخيمين مختلفين بعد إجراء تحقيق مبدئي معهم". وذكر أنّ "القتلى وهم من الروهينغا، معروفون بعملهم في ​الاتجار بالبشر​ ويعيشون في المنطقة ذاتها منذ وصولهم إلى بنغلادش قبل عام 2017".