أعلن مسؤول الشرطة البنغلادشية في بلدة تكناف، بروديب كومار داس، أنّ "شرطة بنغلادش قتلت ثلاثة أشخاص يشتبه بمحاولتهم تهريب 15 من لاجئي الروهينغا المسلمين إلى ماليزيا، في اشتباك وقع قرب مخيم اللاجئين الرئيسي"، في ثاني حادث من نوعه خلال شهرين.
ولفت إلى أنّ "بمجرّد شعورهم بوجود فريقنا، فتحوا النار على الشرطة الّتي ردت عليهم كذلك"، مبيّنًا أنّه "جرى إنقاذ اللاجئين ونقلهم إلى مخيمين مختلفين بعد إجراء تحقيق مبدئي معهم". وذكر أنّ "القتلى وهم من الروهينغا، معروفون بعملهم في الاتجار بالبشر ويعيشون في المنطقة ذاتها منذ وصولهم إلى بنغلادش قبل عام 2017".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بنغلادش قتلت 3 من الروهينغا المشتبه بأنهم من مهربي البشر وأنقذت 15 لاجئا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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