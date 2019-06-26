رئيس الوزراء القطري الأسبق يشيد بموقف بلاده من الأزمة الخليجية

أشاد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"موقف بلاده من الأزمة الخليجية التي تشهدها ​الدوحة​ من جهة وكل من ​المملكة العربية السعودية​ و​الإمارات​ و​البحرين​ بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى".

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