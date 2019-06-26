سفير كوريا الجنوبية بالسعودية: زيارة بن سلمان نقطة تحول تاريخية للعلاقات الثنائية

أكّد سفير ​كوريا الجنوبية​ لدى ​السعودية​ جو بيونج ووك، أنّ "زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى كوريا ستكون نقطة تحوّل تاريخيّة لمزيد من الخطوات إلى الأمام في العلاقات الثنائيّة بين كوريا والسعودية".

وأعرب في حديث صحافي، عن توقّعاته بأن "تنشئ القمة المرتقبة لِبن سلمان مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، علاقات ثنائيّة موجّهة نحو المستقبل وذات منفعة متبادلة"، منوّهًا بـ"دور السعودية الرائد في معالجة مختلف القضايا الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة العالميّة من خلال عضويّتها في ​مجموعة العشرين​".

وشدّد على أنّ "كوريا والسعودية حافظتا على علاقة وطيدة وطُوّرت عبر أكثر من نصف قرن"، لافتًا إلى أنّ "السعودية هي المزوّد الرئيس بالطاقة للنظام الاقتصادي الكوري".