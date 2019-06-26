شرطة نيكاراغوا تعتقل 4 رجال اشتبهت بانتمائهم لتنظيم "داعش"

اعتقلت ​الشرطة​ في منطقة ​نيكاراغوا​ 4 رجال اشتبهت بانتمائهم لتنظيم "داعش"، تسللوا إلى البلاد من ​كوستاريكا​، بعد تقارير عن اقتراب التنظيم من حدود ​الولايات المتحدة​.

وكشفت الشرطة عن أسماء المعتقلين وجنسياتهم وهم "المصريان محمد إبراهيم ومحمود عيسى، والعراقيان أحمد غانم محمد الجبوري، ومصطفى علي محمد ياهوب"، وأوضحت أن "المشتبه بهم تم القبض عليهم خلال عملية للجيش في مقاطعة ريفاس، التي وصلوا إليها بشكل غير قانوني من كوستاريكا المجاورة، ومن المنتظر ترحيلهم إلى كوستاريكا التي وصلوا منها".

وذكرت أن هذه الأسماء والألقاب (ثلاثة من المعتقلين الأربعة) تتطابق مع شخصيات 3 إرهابيين أبلغت عنهم ​وزارة الأمن الداخلي الأميركية​ وأرسلت إشعارًا بأسمائهم وصورهم إلى الشرطة الفيدرالية المكسيكية من قبل.

وترجح ​السلطات الأميركية​ أنه كان من الممكن أن تكون الولايات المتحدة مقصد سفرهم.