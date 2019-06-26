زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب حدود بنما-كوستاريكا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن ​زلزال​ا بقوة 6.3 درجة ضرب المنطقة الواقعة على الحدود بين بنما وكوستاريكا اليوم الأربعاء. وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 44 كيلومترا غربي مدينة ديفيد في بنما على عمق 14.2 كيلومتر. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.

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