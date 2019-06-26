الأمم المتحدة:الإنتاج العالمي للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته

كشف مكتب ​الأمم المتحدة​ المعني ب​المخدرات​ والجريمة في تقريره السنوي أن "الإنتاج ​العالم​ي للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، متخطيا بنسبة 25 بالمئة الرقم القياسي المسجل العام الذي سبقه. مع ازدياد الانتاج في ​كولومبيا​".

وأوضح المكتب أن القفزة في الإنتاج "كانت مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة إنتاج ​الكوكايين​ في كولومبيا، والتي أنتجت ما يقدر بنحو 70 بالمئة من الكوكايين في العالم"، مبينا أنه في 2017 ضبطت السلطات في أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات بلغت في المجموع 1275 طنا، أي بارتفاع بنسبة 13 بالمئة عن العام الذي سبقه. و"هذا يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية وأن تعزيز التعاون الدولي ربما يساعد في عمليات الضبط".

ولفت الى أن "كولومبيا سجلت ارتفاعا في زراعة الكوكا، مع حقول جديدة بعيدة غالبا عن المدن الرئيسية يتم زرعها فيما تقوم مجموعات إجرامية بالتحرك في مناطق كانت سابقا تحت سيطرة المتمردين".