منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنزيد غدا سرعة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز النووي

أعلن المتحدث باسم "​منظمة الطاقة الذرية الايرانية​" عباس كمالوندي، "أنّنا سنزيد غدًا الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل "نطنز" النووي"، لافتًا إلى أنّ "مدخرات ​إيران​ من اليورانيوم منخفض التخصيب ستتجاوز غدًا حاجز الـ300 كيلوغرام".

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