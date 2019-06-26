قوى الأمن: توقيف مطلوب للقضاء بموجب 11 ملاحقة قضائية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 21/06/2019، وفي إطار ملاحقة وتوقيف المطلوبين والخارجين عن القانون، ونتيجة التحريات المكثفة والميدانية قامت قوة من ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، بنصب كمين محكم في محلة تقاطع ​غاليري سمعان​ وبعملية خاطفة وسريعة تمكنت من توقيف المدعو: ش. ح. (مواليد عام 1982، لبناني) وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب 11 ملاحقة قضائية بجرائم: تأليف عصابة بقصد السرقة، وانتحال صفة أمنية، و​مخدرات​ وتزوير واحتيال. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع القضائي المختص بناءٍ على إشارته".

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