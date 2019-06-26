نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك نظمت ورشة عمل "Level Up"

نظمت ​نقابة مخرجي الصحافة​ ومصممي الغرافيك ورشة عمل لطلاب ​الجامعات​ وأعضاء النقابة، تحت عنوان "تحت عنوان Level Up"، لإدارة أحدث البرامج والتقنيات المستعملة في عالم الكومبيوتر، اتسمت بسعة المعلومات القيمة و​الجديدة​ في عالم الصورة والرسم الفني. أقيمت الورشة في مقر ​الدولية للمعلومات​ في ​مبنى النهار​ وأدارها الدكتور حسن مرجة الذي جاء خصيصاً من دبي من أجل الإشراف على الورشة، في نهايتها وزّع الدكتور مرجة والنقيب علي كمال الدين شهادات تقدير على الحاضرين.

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