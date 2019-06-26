رأى عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "دعوات التصعيد الميداني و​قطع الطرقات​ للضغط على ​المجلس النيابي​ بهدف تحقيق المطالب لا تفيد، وتترك الكثير من علامات الإستفهام"، موجها التحية الى "​العسكريين المتقاعدين​ الأحرار الذين يرفضون هذا الأمر والذين ثمنوا عالياً موقف الرئيس ​وليد جنبلاط​ واللقاء الديمقراطي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: الدعوات لقطع الطرقات بهدف تحقيق المطالب لا تفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.