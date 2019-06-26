وزارة البيئة: الرغوة البيضاء على الشاطئ خالية من المعادن الثقيلة

أعلنت ​وزارة البيئة​ في بيان انه بعد انتشار رغوة بنية اللون في عدد من المواقع على طول ​الشاطئ اللبناني​ الممتد من ​ذوق مصبح​ حتى ​عمشيت​، وبنتيجة الكشوفات الميدانية لفريق عمل وزارة البيئة في مواقع انتشار الرغوة ومواقع تصريف مياه التبريد الناتجة عن ​معمل الزوق​ الحراري، كما وأخذ عيّنة بتاريخ 14/6/2019 من مياه البحر مع مياه التبريد والرغوة البنية ومن ثم تحليلها في مختبر معهد البحوث الصناعية لعدد من المؤشرات البيئية (معادن ثقيلة Total Heavy metals، المحتوى العضوي Total Organic Matter،الطلب الحيوي على الأكسجين BOD5، pH، المواد الصلبة العالقة Total Suspended Solids، الزيوت والشحوم Oil and Grease، الكلور الحر residual Chlorine)،جاءت نتيجة العيّنة خلوّها من المعادن الثقيلة، إلا أنها تحتوي على كميات مرتفعة من المواد العضوية (2.11 g/l) والزيوت والشحوم (206 mg/l) والكلور الحر المتبقي.

وأوضحت ان عملية تصريف مياه التبريد الناتجة عن معمل الزوق الحراري إلى البحر بدفق مرتفع (شبيه بحركة تيارات بحرية) يؤدي إلى تشكيل فقاعات هوائية ورغوة في مياه البحر. وبفعل احتواء مياه البحر على مواد عضوية وزيوت وشحوم معدنية نتيجة تصريف المياه الآسنة دون معالجة في البحر، ولاسيما بالقرب من معمل الزوق الحراري، تتشكّل رغوة بنية نتيجة احتكاك الفقاعات الهوائية مع المواد العضوية والزيوت والشحوم.

وشددت على ضرورة الإسراع في إنشاء وتجهيز محطة لتكرير المياه المبتذلة و​النفايات​ الصناعية السائلة في منطقة ذوق مصبح، والتنسيق مع ​وزارة الطاقة والمياه​ و​مؤسسة كهرباء لبنان​ لإيجاد حل سريع لتخفيف أثر الدفق المرتفع لمياه التبريد الناتجة عن معمل الزوق الحراري المتمثل بإرتفاع مستوى الكلور والهواء في هذه المياه".