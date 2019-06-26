عطية يحقق في تجاوزات بعض الاطباء المراقبين المتعاقدين مع وزارة الصحة

كلف رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ المفتشية العامة الصحية بالتحقيق في التجاوزات المرتكبة من بعض الاطباء المراقبين المتعاقدين مع ​وزارة الصحة العامة​ في مراكز المحافظات وفي ​المستشفيات الخاصة​ والحكوميةالمولجين بمراقبتها.

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