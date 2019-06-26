بلدية الشويفات: إشكال خلدة فردي ولنا ملء الثقة بوزير الدفاع وقائد الجيش

أعلن المكتب الإعلامي في بلدية ​مدينة الشويفات​ "ردًّا على ما ورد في عدد من وسائل الإعلام من روايات وتحليلات حول الإشكال الّذي كان قد وقع مؤخّرًا في منطقة خلدة الواقعة ضمن النطاق البلدي لمدينة الشويفات، يهمّ بلدية مدينة الشويفات كونها المعنيّة الأساس بالموضوع توضيح أنّ ما حصل بتاريخ 23 حزيران 2019 هو إشكال فردي بين عناصر تابعين جميعهم للحرس البلدي، وأمر محصور في البلدية كجهة معنيّة بموظفيها".

وأوضح في بيان، أنّ "بعد تحقيق دقيق وشفّاف أجرته مفوضيّة الشرطة في البلدية مع العناصر المعنيّة بالإشكال، تمّ إعداد تقرير مفصّل يؤكّد عدم حصول أيّة عمليّة ​إطلاق نار​ من أيّ من العناصر في الحرس البلدي المشاركة في الإشكال، وقامت البلدية برفع التقرير إلى وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​".

وشدّد على أنّ "ما سُمّي بالمصادر أو بالتقارير الأمنيّة الّتي وردت إلى وسائل الإعلام، فقد تضمنّت معلومات مغلوطة بالكامل بهدف تحوير الحقائق وتبرير أخطاء البعض نتيجة تقارير أمنية مشوّهة في هذا الموضوع، يعرفها أصحاب الشأن حقّ المعرفة".

وأكّدت البلدية "عدم حصول أيّة عمليّة إطلاق نار، وأنّ لها ملء الثقة بوزير الدفاع وقائد ​الجيش اللبناني​ لتبيان الحقيقة كاملة واتّخاذ الإجراءات اللازمة الّتي تساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسّسة العسكرية"، طالبةً من مختلف وسائل الإعلام "توخي الدقّة والحذر في نقل أيّة معلومات خاطئة قد تساهم في تشويه الحقيقة".