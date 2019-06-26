جنبلاط: هل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون؟

أشار رئيس حزب "​التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "في عهد السلطان عبد الحميد طلب Herzl شراء ​فلسطين​ لنقل يهود العلم اليها فرفض السلطان"، موضحًا أن "اليوم في ​البحرين​ سيطلب حفيد Herzl الصهر ​جاريد كوشنر​، مستشار الرئيس الأميركي، من العرب بيع فلسطين لنقل أهلها الى ​الأردن​ الى ​سيناء​ الى ​لبنان​ الى ​سوريا​ الى الشتات .فهل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون؟"

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