معلوف:حصة الرئيس منفصلة عن حصة التيار بالتعيينات ولن نتنازل عن الحصتين

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ إلى انه "هناك نقاشات كثيرة تحصل في ​لجنة المال​ بموضوع ​الموازنة​، قد يكون هناك أمور لم تنتبه لها ​الحكومة​ تتم مناقشتها اليوم في لجنة المال".

وعن ملف ​التعيينات​، لفت في حديث تلفزيوني إلى ان "​الدستور​ يقول ان الوزير يقترح ثلاثة أسماء و​مجلس الوزراء​ يصوت عليها، و​القوات​ لديها 4 وزراء في الحكومة فكيف يمكن ان نستأثر بالتعيينات؟".

ولفت إلى ان "كل فريق يحاول تقديم أفضل ما لديه وأن يكون لديه أكبر عدد ممكن في التعيينات، واليوم هناك حصة ​الرئيس ميشال عون​ والتيار الوطني ولن يتنازلا عن حصتهما ولن تكون حصتهما واحدة بل منفصلة". وشدد على انه "ملتزمون بقرار عدم التوظيف ".

وأضاف "سنناقش عدة بنود بجلسة ​مجلس النواب​ اليوم، كما سنتطرق لتمديد ​القاعدة الاثني عشرية​ حتى منتصفل تموز".

من جهة أخرى، أشار إلى انه "هناك حملة ​شائعات​ تطالنا لا نعرف الهدف منها، وبتنا نهتم بالشائعات ونضوي عليها ولا نهتم بالمشاريع الجيدة التي ستحسن وضع البلد". وقال: "اليوم المنطقة مقسمة والتجاذبات كبيرة وهناك ​صفقة القرن​، لكن الوضع الداخلي مضبوط والامن مضبوط، ولا أحد يرى ان القوى السياسية تقف على الحياد وتناقش الأمور الداخلية للبنان".