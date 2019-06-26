أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف إلى انه "هناك نقاشات كثيرة تحصل في لجنة المال بموضوع الموازنة، قد يكون هناك أمور لم تنتبه لها الحكومة تتم مناقشتها اليوم في لجنة المال".
وعن ملف التعيينات، لفت في حديث تلفزيوني إلى ان "الدستور يقول ان الوزير يقترح ثلاثة أسماء ومجلس الوزراء يصوت عليها، والقوات لديها 4 وزراء في الحكومة فكيف يمكن ان نستأثر بالتعيينات؟".
ولفت إلى ان "كل فريق يحاول تقديم أفضل ما لديه وأن يكون لديه أكبر عدد ممكن في التعيينات، واليوم هناك حصة الرئيس ميشال عون والتيار الوطني ولن يتنازلا عن حصتهما ولن تكون حصتهما واحدة بل منفصلة". وشدد على انه "ملتزمون بقرار عدم التوظيف ".
وأضاف "سنناقش عدة بنود بجلسة مجلس النواب اليوم، كما سنتطرق لتمديد القاعدة الاثني عشرية حتى منتصفل تموز".
من جهة أخرى، أشار إلى انه "هناك حملة شائعات تطالنا لا نعرف الهدف منها، وبتنا نهتم بالشائعات ونضوي عليها ولا نهتم بالمشاريع الجيدة التي ستحسن وضع البلد". وقال: "اليوم المنطقة مقسمة والتجاذبات كبيرة وهناك صفقة القرن، لكن الوضع الداخلي مضبوط والامن مضبوط، ولا أحد يرى ان القوى السياسية تقف على الحياد وتناقش الأمور الداخلية للبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر معلوف:حصة الرئيس منفصلة عن حصة التيار بالتعيينات ولن نتنازل عن الحصتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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