بطيش: إمّا الاصلاح الحقيقي او الانزلاق نحو امور لا تحمد عقباها

أكّد وزير الاقتصادر ​منصور بطيش​ ان "​الموازنة​ هي مدخل للاصلاح ولكن هناك خطوات اخرى يجب القيام بها،" مشيرا في حديث اذاعي، الى "ان ​لبنان​ امام خيارين، او الاصلاح الحقيقي او الانزلاق نحو امور لا تحمد عقباها، اما الموازنة فلا تلبي طموحاتنا في بعض خطواتها".

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