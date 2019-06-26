إنتاج الكوكايين يسجل رقمًا قياسيًا عام 2017

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فيينا: أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأربعاء في تقريره السنوي أن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، متخطيًا بنسبة 25 بالمئة الرقم القياسي المسجل العام الذي سبقه. مع ازدياد الإنتاج في كولومبيا.

عززت حقول نائية جديدة وعصابات إجرامية الإنتاج في أكبر بلد مورّد بالرغم من الجهود لابعاد المجتمعات الريفية عن زراعة الكوكا بعد اتفاق سلام مع متمردي الفارك.

وقالت أنجيلا مي رئيسة البحوث في المكتب الأممي، ومقره فيينا، "بالطبع إنها أنباء سيئة في كل مرة. إنها أخبار سيئة للبلدان المنتجة... ما يحدث في كولومبيا أمر مثير للقلق".

أوضح التقرير أن القفزة في الإنتاج "كانت مدفوعة بشكل رئيس بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، والتي أنتجت ما يقدر بنحو 70 بالمئة من الكوكايين في العالم".

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في السنوات العشر قبل عام 2017، كانت هناك زيادة بنسبة 50 بالمئة في التصنيع، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.976 طنًا قبل عامين، وفقًا للتقرير الذي استند في أرقامه إلى أنظمة المراقبة الوطنية. وخلال فترة الـ 10 سنوات نفسها، ارتفعت كمية الكوكايين المضبوطة في جميع أنحاء العالم بنسبة 74 بالمئة.

في 2017 ضبطت السلطات في أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات بلغت في المجموع 1275 طنًا، أي بارتفاع بنسبة 13 بالمئة عن العام الذي سبقه.

وذكر التقرير أن "هذا يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية، وأن تعزيز التعاون الدولي ربما يساعد على عمليات الضبط". ونحو 90 بالمئة من الكميات المضبوطة كانت في الأميركيتان، فيما كولومبيا وحدها ضبطت 38 بالمئة من الكمية الإجمالية لعام 2017.

تراجع إنتاج الكوكايين في بعض مناطق كولومبيا الداخلية في أعقاب إبرام اتفاق سلام عام 2016 مع حركة التمرد السابقة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك)، مع تقديم زراعات بديلة للمزارعين.

لكن التقرير قال إن كولومبيا ومنذ ذلك الوقت سجلت ارتفاعًا في زراعة الكوكا، مع حقول جديدة - بعيدة غالبًا عن المدن الرئيسة - يتم زرعها، فيما تقوم مجموعات إجرامية بالتحرك في مناطق كانت سابقًا تحت سيطرة المتمردين.

