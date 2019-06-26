سخرية في إيران من قرار ترامب "فرض عقوبات على خميني"

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA توفي آية الله خميني في عام 1989

سخر إيرانيون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلطه - عند اعلانه عن فرض عقوبات جديدة على إيران يوم أمس الإثنين - بين المرشد الإيراني الأعلى الحالي آيه الله علي خامنئي وسلفه، قائد الثورة الإيرانية، آيه الله روح الله خميني الذي توفي قبل 30 سنة.

وكان ترامب قد قال عند توقيعه على قرار فرض العقوبات "إن أصول آية الله خميني ومكتبه لن تفلت من هذه العقوبات".

ولكن آية الله خميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، توفي في عام 1989.

إلا أن النص الذي نشره البيت الأبيض فور توقيع ترامب على القرار أشار إلى آية الله خامنئي وليس خميني.

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وغردت سارة معصومي، مراسلة الشؤون الدبلوماسية في صحيفة اعتماد الموالية للتيار الإصلاحي في إيران "ترامب لا يعرف أن خميني قد توفي وأن آية الله خامنئي هو المرشد الأعلى."

وكتب مغرد إيراني آخر "هل ينتظر هذا النرجسي (ترامب) أن يتصل به رجل ميت؟" وكان ترامب قد قال في الشهر الماضي إنه يرغب بأن تتصل إيران به.

ولكن أحد مستخدمي منابر التواصل الاجتماعي ألمح إلى أن ترامب ربما كان "ينتقم" بعد أن لفظ خامنئي اسمه "رونالد" بدل دونالد.

وأثار إيراني آخر في تغريدة احتمال أن تكون هناك مؤامرة في البيت الأبيض الغرض منها تشويه صورة ترامب "بجعله يبدو معتوها".