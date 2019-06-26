"الرصاصة".. طائرة "ناسا" الجديدة بسرعة فائقة وكاتمة للصوت

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press "الرصاصة".. طائرة "ناسا" الجديدة ذات السرعة الفائقة وبدون نافذة

ابتكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" طائرة على شكل رصاصة، وهي أسرع من الصوت، وهي طائرة مصممة للحد من الضجيج الصوتي الذي تصدره الطائرات العادية.

وقالت "ناسا" في بيان لها، إن طائرة X-59 QueSST مزودة بشاشة 4K وكاميرتين بدلا من النافذة الأمامية، وتدعى التقنية الجديدة نظام الرؤية الإلكترونية أو "XVS"، كما أن الطائرة مزودة ببيانات التضاريس لتزويد الطيار بمعلومات المسار بدقة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

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وتعد "X-59" جزءا من مهمة Low-Boom Flight Demonstration، والتي تهدف إلى الحد من الضجيج الصوتي التي تصدره الطائرات الأخرى ذات السرعة الفائقة، وتشبه قمرة القيادة الرئيسية قوس زجاجي فوق أجنحة الطائرة.