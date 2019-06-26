هل تجبر المعارضة "أردوغان" على تغيير توجهاته للملفات الخارجيه؟..باحث يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كرم سعيد ، الباحث فى الشأن التركى، أن الوضع لم يعد كما كان بعد فوز أكرم إمام أوغلو ببلدية اسطنبول ،وسيكون هناك تغير كبير فى الملفات الأساسية والخاصة بتحسين حال المواطن ورفع الوضع الاقتصادى بتحقيق إنجاز أكبر، كما أن الملفات الخارجيه سيكون لها توجهات جديدة بعد هذا الفوز .
وشدد أن أكرم أوغلو له تأثير واسع فى تركيا، واستطاع أن يخترق عقول وقلوب قطاعات كبيرة داخل المجتمع التركى.
ولفت أن "أردوغان " سيعمل على إعادة النظر فى جميع الملفات وهو مضطر لذلك لإحداث قدر من التوازن بين مطالبات المعارضة التركية وأهدافه ، مؤكدا أن الحزب عليه أن يقرأ جيدا بأن الميزان العام للمواطن بدأ يتغير .
واعتبر أن ملف قنوات الإخوان مرتبط بشكل أكبر بالحكومة نفسها ،ولكن على المدى المتوسط متوقع أن يقوم أردوغان بضبط تحالفاته وعلاقاته مع الدول الاقليمية وبالأخص دول الخليج العربى.
ولفت أن فوز "أوغلو" كان نتيجة صادمة لأردوغان ويمثل خطر كبير على استمراره هو نفسه فى الحكم ، وهو ما سيجعله يرضخ ويراجع أى مطلب توجه له المعارضة .
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