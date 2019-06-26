إحباط محاولة تهريب 30 كيلوغراما من الحشيش.. كانت مخبأة في سيارة!

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، أمس الثلاثاء، من إحباط عملية تهريب 30 كلغ من مخدر الشيرا.
وأفاد مصدر جمركي، أن عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين الجمارك والأمن الوطني بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة، تمكنت من العثور على هذه الكمية من المخدرات إثر تفتيش دقيق لسيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة المحتلة.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الكمية من المخدرات، المعدة على شكل صفائح، كانت مدسوسة بعناية في مخابئ وتجاويف مهيأة بعناية على مستوى لوحة قيادة السيارة.
وذكر المصدر الجمركي أنه تمت إحالة سائق السيارة، مغربي مقيم بمدينة سبتة المحتلة، على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث حول هذه العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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