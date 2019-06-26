التومي: سنشرع في إنتاج الذهب مع نهاية سنة 2020

أعلنت مجموعة “مناجم” عن سيطرتها على مشروع منجم الذهب “تري- كا” في غينيا، حيث أنهت بنجاح عملية اقتناء نسبة 30 في المائة المتبقية من رأسمال المشروع، والتي كانت مملوكة لشريكها مجموعة Avocet Mining.

وقالت المجموعة إن العملية التي تبلغ قيمتها 21 مليون دولار أمريكي، ستمكنها من تعزيز حضورها في قطاع الذهب بجمهورية غينيا، حيث سترتفع حصته في رأسمال شركة “مانديانا” للمناجم (SMM)، المالكة لرخصة التنقيب في منجم “تري- كا”، في حين تمتلك الشركة الغانية SOGUIPAMI نسبة 15 في المائة المتبقية.

وتعليقا على رفع مساهمتها في المشروع، قال عماد التومي، الرئيس المدير العام لمجموعة “مناجم”، إن “لدى مجموعة “مناجم” كامل الثقة في إمكانيات مشروع “تري- كا””.

التومي أضاف أنه بإنهاء هذا الاتفاق، “تدخل المجموعة مرحلة جديدة في الإنجاز الفعلي للمشروع، مع هدف الشروع في إنتاج الذهب نهاية 2020، وسيمكننا مشروع “تري- كا” من التموقع كفاعل أساسي للتنمية المحلية بأزيد من 800 فرصة عمل، فضلا عن مساهمتنا في خلق قيمة مضافة مستديمة، سواء بالنسبة لمستثمرينا أو بقية الشركاء”.

وكانت مناجم أعلنت شهر شتنبر الماضي عن زيادة حجم استثماراتها في مشروع منجم الذهب “تري- كا” في غينيا، حيث وقعت عقدا استثماريا يناهز 176 مليون دولار أمريكي.

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وكنتيجة للمرحلة الثانية من هذا الاتفاق، رفعت مجموعة مناجم حصتها من 40 في المائة التي اقتنها سنة 2016 إلى حصة تبلغ 70 في المائة، إذا ما وصلت الاحتياطات التعدينية لمليون أونصة، على الأقل.

وأوضحت المجموعة أن العقد سيخول لها التنقيب واستغلال المنجم الجديد، على مساحة توازي 490 كيلومترا مربعا، وذلك في سياق المخطط الاستراتيجي للمجموعة في أفق 2020، والهادف إلى تقوية التنقيب والبحث عن الذهب بالقارة السمراء.

البلاغ أضاف أن المنجم يأتي كثمرة شراكة وقعت بتاريخ 7 أكتوبر 2016، تجمع المجموعة المغربية مع مجموعة “أفوسيت مينينغ بي-ال-سي” البريطانية، المختصة في التنقيب عن الذهب في دول غرب إفريقيا، والعاملة بالأساس بكل من بوركينا فاسو وغينيا، والتي سعت للحصول على مشاركة جماعية من أجل العمل على التنقيب في هذا المنجم، الذي شارفت المرحلة الثانية من عمليات التنقيب به على الانتهاء، بحسب البيان المعلن عنه من طرف “مجموعة مناجم”.

وكان عماد التومي، الرئيس المدير العام لمجموعة “مناجم”، قال في وقت سابق إن “النتائج المتعلقة بدراسة الجدوى من التنقيب، تلبي التوقعات الأولية للمجموعة. كما أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في تطوير أنشطة مجموعة “مناجم” في القارة الإفريقية، وذلك بهدف تعزيز مكانة المجموعة على الصعيد المحلي، في قارة تمثل مواردها من التعدين ثلث الإنتاج العالمي”.