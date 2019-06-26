ميناء طنجة مارينا باي يستقبل ألف يخت سياحي

استقبل الميناء الترفيهي “طنجة مارينا باي”، يخت “نيهيل بريوس” الذي تزامن مع الرسو رقم 1000 بالميناء الترفيهي.

وخصصت إدارة الميناء حفلا للاحتفاء بهذا الإنجاز الذي حققه الميناء الترفيهي بعد حوالي عام عن افتتاحه في يونيو من العام الماضي، حيث تم تسليم هدايا وتذاكر إلى السياح الوافدين على متن اليخت الذي يحمل العلم الإسباني.

وأكد مدير “طنجة مارينا باي”، كريم الادريسي، أنه تم تسجيل ألف رسو لليخوت الزائرة غير المسجلة بقوائم الميناء الترفيهي منذ افتتاحه، موضحا أن الزبائن الأساسيين ينحدرون من البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

وأبرز الإدريسي أن إدارة الميناء توصلت بحجوزات عديدة ليخوت سياحية برمجت رحلاتها نحو الميناء خلال أسابيع الصيف المقبل، متوقعا أن يسجل أداء المارينا ارتفاعا مهما خلال هذا الصيف.

وأوضح أن أرصفة “طنجة مارينا باي” تستقبل بشكل دائم حوالي 180 يختا مسجلا راسيا بالميناء على طول السنة، مذكرا بأن الحوض الأول من الميناء الترفيهي يتوفر على 527 مكانا جاهزا لاستقبال اليخوت، وهو ما يعني أن معدل الملء يناهز 40 في المائة.