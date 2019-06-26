مولر يوافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت لجنتا القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، يوم أمس الثلاثاء، إن المحقق الأميركي الخاص، والمدعي العام السابق، روبرت مولر، وافق على الإدلاء بشهادته علنا في 17 تموز/ يوليو المقبل بشأن تقريره حول التحقيق في "روسيا غيت"، التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف على تويتر أن "روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بموجب مذكرة استدعاء".

وأضاف شيف "هاجمت روسيا ديمقراطيتنا لتساعد في فوز ترامب الذي رحّب بهذه المساعدة واستخدمها. وكما قال مولر هذا يجب أن يجعل كل أميركي يشعر بالقلق، وسيتاح الآن لكل أميركي أن يسمع بشكل مباشر من مولر".

وأكد رئيس اللجنة القضائية، جيري نادلر، أن مولر سيدلي بشهادته "في جلسة مفتوحة".

يذكر أن تقرير مولر الذي نشر في نيسان/ إبريل حدد اتصالات عديدة بين حملة ترامب الانتخابية وأشخاص روس مرتبطين بالكرملين، بالإضافة إلى أدلة على محاولة الرئيس في مناسبات مختلفة إعاقة التحقيق.

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وقال مولر في أول تصريح له حول التحقيق في 29 أيار/ مايو إن نظم وزارة العدل القديمة منعته من توجيه الاتهام إلى ترامب، على الرغم من وجود 10 محاولات عرقلة محتملة على الأقل قام بها الرئيس.

وأشار مولر إلى أن عدم توجيه الاتهام إلى ترامب لا يعني تبرئته، واضعا الكرة في ملعب الكونغرس الذي يملك صلاحيات دستورية ومسؤولية في متابعة القضية.

وقال نادلر وشيف في بيان مشترك "لقد طالب الأميركيون بالاستماع مباشرة إلى المدعي الخاص حتى يتمكنوا من فهم ما قام هو وفريقه بفحصه وكشفه وتحديده بشأن هجوم روسيا على ديمقراطيتنا".

وقضى مولر ما يقرب من عامين في التحقيق، وتوصل إلى أنه لا توجد أدلة كافية على مؤامرة إجرامية، لكن حملة ترامب رحبت وتوقعت أن تستفيد انتخابيا من معلومات مسروقة تم نشرها بجهود روسية.