علماء: الآثار الإغريقية قد تتدمر بفعل تغير المناخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر علماء من أن تغيير المناخ قد يهدد الآثار الإغريقية في اليونان، نتيجة لتلوث الهواء والأمطار الحمضية التي تؤدي إلى تآكل الرخام.

وأضاف العلماء في مؤتمر عن تغير المناخ والتراث الثقافي في اليونان، أن الظواهر المناخية الشديدة مثل الجفاف أو السيول تسببت في مشكلات هيكلية للجدران والمعابد القديمة.

ومن بين هذه الآثار، هضبة الأكروبول التي أقيم عليها معبد البارثينون هي أكثر المواقع الأثرية اليونانية احتفاظا بهيئتها الأصلية لكن هناك دلائل على أن تغير المناخ يؤثر بشكل متزايد على هذا الأثر.

وقالت متحدثة من وزارة الثقافة اليونانية، ماريا فلازاكي، إن "أسوار المدينة (القديمة) بها تآكل أكثر مما كان في السابق".

ويرجع معبد البارثينون المقام على صخرة الأكروبول في قلب العاصمة اليونانية إلى العصر الكلاسيكي اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد.

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وبذلت الجهود على مدى عقود لحماية الأكروبول والحفاظ على آثاره وجرى تسريع العملية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي لكن البلاد تضم المئات، إن لم يكن الآلاف، من الآثار المعرضة لعوامل التعرية.

وقالت فلازاكي: "كل عام تأتينا مزيد من الحالات... نقدم مزيدا من المال، أموالا غير متوقعة لحماية أسوار المدن (القديمة) التي لم تكن تواجه مشكلات من قبل، ولحماية المنطقة الساحلية".

وتضررت منطقة أثينا الأوسع نطاقا بسبب فيضانات شديدة وحرائق غابات في السنوات العشر الماضية. وهدد حريق غابات عام 2007 في شبه جزيرة بيلوبونيس بتدمير معابد واستادات في أوليمبيا القديمة مهد الألعاب الأولمبية.

وقال الأستاذ بأكاديمية أثينا، خريستوس زيريفوس، إن الظواهر الجوية الشديدة تزايدت وتيرتها مضيفا أن التقلبات المفاجئة من فترات الفيضانات لفترات الجفاف تزعزع استقرار الآثار.

وقال على هامش مؤتمر عن تغير المناخ والتراث الثقافي إن اليونان تحتاج إلى حماية أفضل لآثارها ونظام مراقبة يساعد في توفير حماية إضافية في حال حدوث ظواهر جوية شديدة.