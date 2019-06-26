الغراء: إرغام عائلة على هدم منزلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أرغمت قوات الهدم في النقب الممثلة بوحدة "يوآف" وما تسمى "سلطة تطوير النقب" والشرطة الإسرائيلية الشيخ أنور الهواشلة من قرية الغراء، مسلوبة الاعتراف، على هدم بيته مساء أمس، الثلاثاء.

وهدم الهواشلة البيت الذي عاش فيه عدة أفراد من عائلته لسنوات بعد أشهر من إصدار أمر هدم بحقه والتهديد المستمر بفرض غرامات باهظة ما لم يقم بالهدم.

وتعاني قرية الغراء، مسلوبة الاعتراف، في النقب من الاقتحامات المستمرة على يد قوات الهدم وتركيز للملاحقة السياسية للأهالي من قبل الشرطة الإسرائيلية في أعقاب صمودهم ورفض الاقتلاع والتهجير من أرضهم.

وتقع قرية الغراء على بعد حوالي 17 كم إلى الشرق من مدينة بئر السبع، وجنوبا لشارع 31، وهي قرية عربية سلبتها السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها وحرمتها من مختلف الخدمات. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 2,200 نسمة، وأقيمت القرية قبل قيام إسرائيل في عام النكبة 1948.