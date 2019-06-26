مبابي يبتعد عن أولويات ريال مدريد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، تحول إلى صفقة مؤجلة بالنسبة لريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد يخطط لإتمام صفقة مبابي في صيف عام 2022، حيث لا يريد النادي الملكي، الدخول في معركة حالية مع باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أنه رغم حدوث توترات حالية بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان، لكن ريال مدريد يتجنب التدخل الآن في أي مفاوضات لخطف اللاعب الشاب.

وسبق أن أثار مبابي، الكثير من الجدل بشأن رحيله بعد أن نشر عبر حسابه الشخصي على شبكة إنستغرام، كلمة "قريبًا".

وجاءت هذه الرسالة من المهاجم الشاب، بعد تصريحات رئيس النادي، ناصر الخليفي، بأن الباب مفتوح أمام أي لاعب للرحيل، إذا كان لا يشعر بالسعادة في النادي الباريسي.