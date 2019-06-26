بوفون على أعتاب العودة مجددا إلى يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي يفكر في استعادة الحارس المخضرم، جيانلويجي بوفون، في ظل عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن بوفون لا يمانع الجلوس احتياطيًا لصالح الحارس الأساسي في السيدة العجوز، فويتشيك تشيزني، في ظل رغبته في إنهاء مسيرته بقميص اليوفي.

ومن المقرر أن ينتظر يوفنتوس، بيع حارسه ماتيا بيرين الذي يتمتع باهتمام روما وإشبيلية، ووقتها سيكون كل شيء جاهزًا لإعادة بوفون إلى السيدة العجوز من جديد.

وغادر بوفون، يوفنتوس، العام الماضي من أجل الانضمام إلى باريس سان جيرمان، حيث قضى موسمًا واحدًا بقميص النادي الباريسي.

وبعد نهاية عقده، اتفق اللاعب مع مسئولي باريس سان جيرمان، على عدم تجديد التعاقد، ليرحل الحارس المخضرم عن حديقة الأمراء.