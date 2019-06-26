اعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما استهدفت بحرية الاحتلال قوارب دين في بحر غزة.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 9 شباب وضبطوا أسلحة خلال مداهمات بالضفة، وجرى تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة حيازة أسلحة ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، أربعة فتية من مدينة الخليل، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال وسط المدينة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قام خلالها الشبان برشق الجنود المتمركزين على مدخل شارع الشهداء بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة مواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور عوينات، من مدينة قلقيلية، وذلك بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا خلال مداهمة مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اقتحموا الحي الشرقي للمدينة واعتقلوا الشاب عبد الله طلال جيتاوي وفتشوا منزله وخربوا الممتلكات.

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وصادر الجنود تسجيلات كاميرات مراقبة من المكان في حين شهدت المدينة مواجهات وإصابات بالاختناق خلال المواجهات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود محمد شلبي عقب اقتحام منزله في بلدة زيتا شمال طولكرم.

إلى ذلك ومع تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، أصيب صياد، بساعات الليل، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلق جنود بحرية الاحتلال النار صوب مركب صيد في بحر رفح، ما أدى لإصابة الصياد محمد هشام النحال بجروح، فيما اعتقلوا الصياد حازم أكرم أبو ندى، كان في المركب ذاته. وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

وفي وقت لاحق، تمكنت قوارب الصيد من إخراج قارب يعود لعائلة عياش وعلى القارب والمحرك أثار للأعيرة النارية.

وأكد منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة، زكريا بكر، قيام زوارق الاحتلال الحربية باعتقال الصيادين المتواجدين على متن القارب وهم محمد نضال عياش ومصعب نضال عياش.