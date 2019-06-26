أم الغنم: مصرع شاب متأثرا بإصابته بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي في ساعات متأخرة من الليل في مستشفى رمبام في حيفا، الشاب إبراهيم صالح فايز سعايدة (22 عاما) من قرية أم الغنم، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها إثر حادث طرق وقع يوم الجمعة الماضي.

ونقل جثمان المرحوم صباح اليوم الأربعاء، من مستشفى رمبام إلى معهد العدل الطبي في أبو كبير، حيث سيعلن عن موعد الجنازة لاحقا.

ووفقا للشرطة، فإن حادث الطرق الذي أصيب به الشاب سعايدة وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية، ما أسفر عن إصابة الشاب سائق الدراجة النارية بجراح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى رمبام، حيث أعلن عن وفاته، فيما أصيب سائق السيارة بجراح طفيفة ونقل إلى مستشفى "هعيمك" بالعفولة.