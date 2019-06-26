شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي الإيرانية تشن هجوما عنيفا في الحديدة والان مع التفاصيل
قال مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة الحديدة وسُمع دوي انفجارات عنيفة وأصوات أسلحة ثقيلة تهز المدينة.
وبحسب المصادر فإن الاشتباكات دارت باتجاه شارع الخمسين ومحيط سوق الخضار المركزي المعروف بسوق الحلقة.
وتزامن عودة المواجهات في مركز المحافظة مع تسريبات عن احتمال الانسحاب الحكومي من اتفاق السويد خاصة بعد التصعيد الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مطار أبها جنوب السعودية وعلى خلفية استمرار الجماعة الموالية لإيران في خرق الهدنة الأممية في مختلف جبهات الحديدة وتحويل المحافظة الساحلية إلى مستودع كبير لإعادة تجميع الأسلحة الإيرانية المهربة.
وفي الجنوب من الحديدة ذكرت مصادر عسكرية أن مسلحي الحوثي شنوا هجوما واسعا على من عدة محاور على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وتمكنت وحدات الجيش هناك من صده والشروع في عمليات تمشيط واسعة لتعقب بقية العناصر الحوثية الفارة.
أما في مديرية حيس فنجحت قوات تابعة لألوية العمالقة من كسر هجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي على مواقعها غرب المديرية .
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