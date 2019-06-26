شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: أكثر ما يخشاه النظام الإيراني هو انفجار براكين الغضب في الداخل والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية، إنه للمرة الأولى في تاريخ طويل من العقوبات التي يتم فرضها على النظام الإيراني، أعلنت واشنطن أن علي خامنئي بات من ضمن المشمولين بالدفعة الأخيرة من العقوبات.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء "هو ما يعني أن رأس الطغمة الحاكمة ومحركها الأساسي بات في زائرة الغضب العالمي لأن خامنئي المرجع للسياسة الإيرانية الخطيرة والمهددة للسلامة والأمن العالميين، وهو الذي يحدد كل التوجهات التي يقوم عليها نظام الملالي، ويتحكم بالمليارات من الدولارات التي تمول عشرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية في عدد من الدول، وهي رسالة أمريكية جديدة تفيد أن العقوبات متواصلة وأن الزمن الذي كانت فيه إيران تناور وتنتهج الالتفاف على العقوبات قد ولى وانتهى، وأن العالم أجمع يريد أن يرى سياسة جديدة يتم عبرها وضع حد لكل ما سببته إيران منذ العام 1979 وحتى اليوم".

Advertisements

وأشارت إلى أنه لم يعد جائزاً ولا مقبولاً التعامل العالمي بدون موقف رادع لما تقوم به إيران من تعديات وانتهاك سيادات الدول والتدخل في شؤونها، أو التعامل مع القانون الدولي بطريقة فجة فيها الكثير من اللامبالاة من قبل الطغمة الحاكمة في إيران، كما أن امتلاك إيران للسلاح النووي محظور بشكل تام بل غير ممكن في أي حالة السماح للنظام الإيراني بامتلاك هذا السلاح، أو مواصلة دعم العمليات الإرهابية وتمويل الجماعات والمليشيات المتورطة في العمل لخدمة المشروع التوسعي الإيراني القائم على استهداف جميع دول المنطقة والتدخل في شؤونها.

وأكدت أن العالم لا يريد حرباً في المنطقة، لكنه لن يسمح لإيران أن تواصل سياستها العبثية، بل إن كل حماقة يمكن أن ترتكبها إيران قد تكون مسرعة لوضع حد للنظام الإيراني، خاصة أن الكثير من العقوبات سيكون تأثيرها كبيراً على الشعب الإيراني الذي يغلي غضبا واستياء مما أوصلته إليه سياسات نظامه التي أبقته مهمشاً لعقود وهي تبذر ثروة بلد على الأجندات والتدخلات والجماعات الإرهابية، في الوقت الذي بقي الشعب الإيراني يعاني أوضاعاً مأساوية ويفتقد لأبسط مقومات الحياة، مما دفع للتعبير عدة مرات وفي عشرات المدن عن الرفض للسياسات العقيمة التي يقوم بها "نظام الملالي".

وذكرت في الختام أن أكثر ما يخشاه النظام الإيراني هو انفجار براكين الغضب في الداخل، لأنه لن يكن قادراً على عمل أي شيء أو استيعاب الحالة التي سيكون عليها الشارع الإيراني، وعلى الأغلب فإنه ستكون نهايته لأن ما سببه للداخل الإيراني من فظاعة لا يقل عما عانته منه شعوب عدة دول عربية.