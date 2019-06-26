العمودي: نجاح الأجهزة الأمنية في المكلا بفضل تعاون المواطنين

أكد المدير العام لمديرية أمن المكلا العقيد عيسى بن الفقيه العمودي أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول الإساءة لحضرموت ويزعزع أمنها واستقرارها بأي شكل من الأشكال سواءً محاولة تهريب المخدرات أو تعاطيها وترويجها في مدينة المكلا، أو الخارجين عن النظام والقانون خصوصاً بائعي القات داخل الأحياء السكينة الأمر الذي سبب قلق للأهالي .

جاء ذلك خلال لقاء مباشر أجرته معه إذاعة نماfm صباح الثلاثاء، أشاد خلاله بالتعاون الكبير من قبل المواطنين في المكلا مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن الأماكن المشبوهة الأمر الذي حقق نجاحاً أمنياً كبيراً في سرعة القبض على العناصر المشتبه بها .

وفي إجابته على سؤال الإذاعة عن الشرطة النسائية أكد العقيد عيسى العمودي بأن المرأة متواجدة داخل الأجهزة الأمنية سواء في قسم التحقيقات أو الضبط والتفتيش للنساء والتحريات والبحث الجنائي وقد أثبتت وجودها بكل جدارة من خلال تنفيذها لكافة التعليمات والتزامها بكافة اللوائح الأمنية .

وتقدم العقيد "بن الفقيه العمودي" بجزيل الشكر لمحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، ومدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي ولدول التحالف العربي خصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم للأجهزة الأمنية في مديرية مدينة المكلا وكافة مناطق ساحل حضرموت .