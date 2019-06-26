شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: 9 مبادرات تؤكد ترسيخ أبوظبي مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة للقطاع الخاص والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن دعم حكومة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، للقطاع الخاص بـ9 مبادرات، ضمن برنامج "غداً 21″، أتي ليؤكد ترسيخ أبوظبي مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة للقطاع الخاص، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يرون بما تقدمه أبوظبي فرصة قد لا توجد في مكان آخر.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء " إذ أن قوة البيئة الاستثمارية يمكن معرفتها بأي مجتمع من خلال ما تمثله من قدرة على جذب واستقطاب المشاريع التي يقوم عليها القطاع الخاص، عبر ما تؤمنه من مقومات ودعم وتسهيلات تكون كفيلة بالتحول إلى وجهة أولى لجميع الباحثين عن المنافسة والعمل وتحقيق الأحلام والتمتع ببيئة استثمارية لم توفر شيئاً إلا وجعلته واقعاً في سبيل دعم نهضة أبوظبي والإمارات عامة وترسيخ مكانتها كواحدة من أنشط المناطق الاستثمارية وأكثرها فاعلية حول العالم.

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وذكرت أن المبادرات التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعمل على تسهيل مزاولة الأعمال، ويكفي للدلالة على ذلك أن "رخصة أبوظبي" الفورية عبر الانترنت خلال 4 دقائق ومن خلال بوابة رقمية واحدة، قد جعلت مزاولة أي نشاط تجاري أسهل من أي وقت، فضلاً عن دعم المشاريع الصناعية عبر عوامل تشجيعية وتحفيزية مثل تخفيض تعرفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 40%، وغيرها كثير.

وأضافت أن التوجيهات الكريمة التي تعكس النظرة البعيدة لتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للأعمال، واكب الإعلان عنها حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، وذلك خلال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص بمرور أول ستة أشهر من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21 " .

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها اليوم تؤكد قيادتنا الرشيدة عمق نظرتها واستشرافها لمتطلبات التطور الاقتصادي، وأن المنافسة العالمية وتعزيز مقوماتها تتطلب وجود اقتصاد معرفي مستدام يقوم على تعاون جميع الأطراف، ويجيد عامل السباق مع الزمن وخلق بيئة محفزة تتيح الفرصة للجميع بهدف العمل على الاستفادة من مزاياها وما تمثله من حاضنة لإطلاق جميع الطاقات الإبداعية والخلاقة التي يمكن أن تظهر عبر ما تؤمنه من ميزات.