شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تتحدث عن حراك اقتصادي واستثماري يستهدف تحقيق رؤية أبوظبي والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن الحضور الكبير لمنتدى أبوظبي للقطاع الخاص الذي تجاوز 200 من قادة القطاعين العام والخاص في العالم، يؤكد مدى أهمية برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية " غداً 21 " الذي انطلق بداية العام الحالي، ولم يمض عليه أكثر من ستة أشهر، حتى تمكن من جذب اهتمام المستثمرين إلى العاصمة، مدفوعاً بالإجراءات والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإمارة لتعزيز القدرة التنافسية ودفع عجلة النمو.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تسع مبادرات جديدة أطلقتها حكومة أبوظبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسط هذا الحشد من رجال المال والأعمال، لدعم الاستثمار، وتوفير شروط عوامل النجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع إعلان المنصة التكنولوجية العالمية " Hub71 " قرار أربع شركات ريادية ناشئة نقل معظم قدراتها الهندسية إلى المنصة في أبوظبي.

وأشارت إلى أن المبادرات الجديدة - التي أطلقت عبر تظاهرة اقتصادية كبيرة شهدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان - تحقق جميع المتطلبات اللازمة لنجاح أي استثمار، بفضل توجيهات القيادة المنصبة نحو تنويع مجالات الاقتصاد، ولعل أهمها ما يتعلق بالاقتصاد المعرفي والتكنولوجي نظراً لأهميته المستقبلية في بناء قوة وطنية مدربة قادرة على المنافسة في أكثر من قطاع على مستوى العالم.

وأوضحت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن هذا الحراك الاقتصادي والاستثماري يستهدف تحقيق رؤية أبوظبي لأن تكون من أفضل حاضنات المال والأعمال والاستثمار في العالم، تعززها التشريعات الداعمة لهذا التوجه والاستقرار والأمن الذي تنعم به الإمارة والدولة، ناهيك عن توفير التسهيلات للعمالة المهنية المدربة، وبيئة العمل المحفزة.