شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر باليمن والان مع التفاصيل
دشنت هيشة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر في تعز اليمنية بعد تعرض المستشفى لحريق أوقف العمل على استقبال المرضى فيه جراء اشتباكات مسلحة في المنطقة.
وجاء تدخل الهلال الأحمر الإماراتي بعد مناشدات أطلقها سكان المدينة القديم، وشمل إعادة التأهيل وترميم جميع أقسام المستشفى وإصلاح شبكة الكهرباء ودعم المستشفى بالمولدات وأنظمة الطاقة.
ومن جانبه عبر المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز لشؤون الساحل، عن شكره الجزيل للتدخل السريع من قبل دولة الإمارات وترميم المستشفى الذي يخدم الكثير من أبناء تعز والذي جاء في وقت زمني قصير واستجابةً للمناشدات التي أطلقها سكان المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.