شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات رسمية تكشف زيف تصريحات تنظيم الحمدين والان مع التفاصيل

واصل البيانات الرسمية الصادر عن مصرف قطر المركزي في كشف زيف تصريحات تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، الذي يروج بأنه دويلته تجاوزت آثار المقاطعة العربية التي دخلت عامها الثالث، إذ باع مصرف قطر المركزي سندات حكومية بقيمة 13.3 مليار ريال لصالح البنوك المحلية.

وواصل تميم العار نهجه في اللجوء لطلبات الاقتراض والاستدانة وأذون الخزانة، سواء كان المباشر أو غير المباشر عبر مصرف قطر المركزي، في ظل الأزمة المتصاعدة التي سببتها نقص السيولة بقطر والحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية.

وتوزع الإصدارين على أجلين، الأول بقيمة 6.5 مليار ريال لأجل خمس سنوات يستحق في العام 2024، والثاني بقيمة 6.8 مليار ريال لاجل عشر سنوات يستحق في العام 2029.

هذا وتبلغ إجمالي قيمة السندات الحكومية بحسب مصرف قطر المركزي نحو 74.3 مليار ريال.

يواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية.

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وتسعى قطر منذ مطلع الشهر الجاري لتدبير سيولة مالية ضخمة ستزيد من معاناة اقتصادها، وذلك لسداد قيمة سندات واجبة الاستحقاق خلال يونيو الجاري.

وبالرجوع لبيانات مصرف قطر المركزي، فإن قطر أمام استحقاق 3 طروحات سندات واجبة السداد، خلال الشهر الجاري، إجمالي قيمتها 10.2 مليار ريال (2.824 مليار دولار).

ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، فإن الطروحات الـ3 تتألف من سندات صدرت بتاريخ 6/ 2009 وتستحق خلال الشهر الجاري بقيمة 8.376 مليار ريال (2.3 مليار دولار أمريكي).

بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني، الصادر في 6/ 2014 ويستحق الشهر الجاري 950 مليون ريال (261.1 مليون دولار أمريكي)، إضافة إلى طرح ثالث بنفس القيمة صدر في ذات الفترة.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنهت قطر عامين من المقاطعة العربية، التي بدأت يوم 5 يونيو 2017، في وقت تزداد فيه حاجتها للسيولة المالية الشحيحة، انعكست على مختلف مناحي الحياة بالبلاد.

وتكشف أرقام مصرف قطر المركزي عن أن إجمالي قيمة السندات المحلية، واجبة السداد على الحكومة القطرية بلغ 70.3 مليار ريال قطري (19.3 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية مايو الماضي.