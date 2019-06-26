شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ألف كرسي وطاولات لعدد من مدارس وادي حضرموت والان مع التفاصيل

شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الثلاثاء تدشين عملية تسليم عدد من مدارس مديريات وادي حضرموت، الدفعة الأولى من الكراسي والطاولات المدرسية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وأوضح مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم أن هذه الدفعة يبلغ عددها ألف كرسي وطاولة تم تسليمها لعدد من مدارس مديريات الوادي والصحراء، على أن يتم لاحقا تسليم بقية المدارس الأخرى التي لم تتسلم من هذه الدفعة الحالية .

وثمن المسؤولون عن قطاع التربية والتعليم بالوادي الدعم السخي المقدم من مركز الملك سلمان لقطاع التربية والتعليم بهدف خلق مزيد من الاستقرار في مسار المعلية التربوية والتعليمية .

كما دعوا الإدارات المدرسية بضرورة حث الطلاب للحفاظ على هذه الأثاث المدرسي التي يسهم في توفير أجواء مدرسية ملائمة لسير التعليم بصورة سليمة .