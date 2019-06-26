شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف مواعيد رحلات الخطوط اليمنية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

تسير الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي : رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون الاقلاع : 0400 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول: 0830 صباحا. خط الرحلة : سيئون - سقطرى : الاقلاع : 0930 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى - سيئون الاقلاع : 1145 ظهرا. الوصول : 1300 ظهرا. خط الرحلة : سيئون - القاهره الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول : 1645 مساء. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمـــان. الاقلاع :0745 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. Advertisements رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده . الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول : 1030 صباحا. رقم الرحله 507 خط الرحله : جده - عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0900 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول : 1330 ظهرا. رقم الرحله 608 خط الرحله : عـدن القاهره. الاقلاع :1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء.

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