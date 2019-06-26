شكرا لقرائتكم خبر عن عضو كونجرس: يجب منع الإخوان من الوصول لحكم السودان والان مع التفاصيل

قال عضو الكونجرس الأمريكي كريس سميث إنه ينبغي على الولايات المتحدة العمل على عدم وصول "الإخوان" والمتطرفين إلى الحكم في السودان مرة أخرى.

ووفقاً للعين الإخبارية، أضاف سميث، في جلسه استماع عقدت الثلاثاء بلجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس حول الشأن السوداني، أن تنظيم الإخوان الإرهابي خطر على المنطقة، ويجب التصدي له.

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وأشار إلى أن الأزمة الحالية سببها "الإخوان" ونظام عمر البشير، الذين أخذوا السودان إلى أسوأ حالاته.

وأكد أن هناك أزمة إنسانية متفاقمة في السودان، إذ إن المعونات الإنسانية زادت بنسبة ٤٠٪؜ منذ العام ٢٠١٨.

وشدد على أنه لا ينبغى، أن يعاني أي إنسان من قلة الدواء أو الغذاء في السودان.